Пьяный водитель устроил смертельную аварию в Упоровском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Заводоуковск-Упорово ночью 7 июня. На 2 км дороги в кювет опрокинулся автомобиль "Шевроле Нива", один человек погиб, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 42-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. 41-летняя пассажирка, его супруга, погибла. Мужчина был пьян - показания алкотестера составили 0,72 мг. алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Семейная пара - жители Упоровского района, ночью они возвращались из гостей.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Еще одно ДТП с участием нетрезвого водителя произошло в п. Винзили Тюменского района. Здесь столкнулись скутер "Рейсер" и "Лада". Предварительно, скутерист выехал со второстепенной дороги на главную, не уступив место "Ладе", у которой было преимущество. Управлял скутером 59-летний мужчина, показания алкотестера у него составили 1, 04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель пояснил, что пил водку в гостях, а потом поехал домой.

В результате ДТП водитель скутера травмирован. 49-летняя автомобилистка не пострадала.