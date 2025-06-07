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Тюменцев предупреждают о возможных заморозках

Общество, 14:01 07 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От нуля до минус пяти градусов может составить ночная температура в ряде районов юга Тюменской области в ночь на 8 июня.

В связи с этим повышается вероятность повреждения посевов и сельскохозяйственных культур. Дачникам и владельцам ЛПХ советуют заранее укрыть теплолюбивые растения и следить за прогнозом погоды, сообщает администрация Тюмени.

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