Тюменцев предупреждают о возможных заморозках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От нуля до минус пяти градусов может составить ночная температура в ряде районов юга Тюменской области в ночь на 8 июня.

В связи с этим повышается вероятность повреждения посевов и сельскохозяйственных культур. Дачникам и владельцам ЛПХ советуют заранее укрыть теплолюбивые растения и следить за прогнозом погоды, сообщает администрация Тюмени.