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Акушерка из Тобольска смогла выявить рак у женщины на ранней стадии

Общество, 08:47 08 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Акушерка кабинета раннего выявления заболеваний областной больницы №3 из Тобольска Полина Клюсова выявила рак у женщины на ранней стадии. Медик заподозрила проблему лимфатического узла и направила пациентку к онкологу в тот же день.

Дальнейшее обследование показало рак языка с метастазами в лимфатические узлы. Диагноз был подтверждён гистологическим исследованием, сообщает пресс-служба ОБ №3.

"В ротовой полости нередко возникают новообразования, поэтому важно не упустить ранние симптомы опасных заболеваний. При подозрении на рак пациенты проходят обследования в кратчайшие сроки, чтобы не допустить прогрессирования болезни", — подчёркивает акушерка.

Помимо рака языка, у женщины была выявлена и базалиома – рак кожи, часто встречающийся у пожилых людей, особенно в тех местах, которые подвергаются воздействию солнца.

"Регулярные осмотры помогают выявить болезнь на ранней стадии, и чем раньше пациент получает диагностику, тем больше шансов на успешное лечение", — напоминает специалист.

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# здравоохранение , медики

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