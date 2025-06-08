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Каждое девятое ДТП в Тюменской области совершают водители-бесправники

Общество, 12:53 08 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водители-бесправники и водители, лишенные права управления транспортом, совершают каждое девятое ДТП в Тюменской области в этом году. С их участием произошло 104 ДТП, восемь человек погибли, 134 получили ранения, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Госавтоинспекция усилила контроль за категорией водителей, выезжающих на дороги общего пользования, не имея соответствующего права. В этом году к административной ответственности в нашем регионе привлечены 224 водителя-бесправника, это на четверть больше, чем годом ранее", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Сотрудники проводят рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом, не имея водительских удостоверений. Данные водителей, лишенных права управления транспортом, занесены в программный комплекс "Паутина", он вычисляет их из потока движения и подает сигнал нарядам ДПС. Каждый пятый из водителей, управляющих транспортом не имея водительского удостоверения, – подросток.

Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия с населением, призывая учиться в автошколах и получать водительские удостоверения. Такие акции проходят в ссузах, вузах, в образовательных учреждениях, а также с родителями подростков.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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