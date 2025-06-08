В селе Окунево Бердюжского округа сгорел автомобиль

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автомобиль ВАЗ 2110 сгорел в селе Окунево Бердюжского округа 7 июня. Повреждено четыре квадратных метра транспортного средства.

Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Всего за минувшие сутки произошло пять техногенных пожаров. Так, около 15 часов в СНТ "Виктория" Тобольского района огонь охватил две хозяйственные постройки. Пламя оперативно ликвидировали огнеборцы, прибывшие на место вызова. Площадь пожара составила 31 квадратный метр. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Два пожара произошли из-за короткого замыкания. В 17 часов в Тюмени в СНТ "Чайка" огонь повредил деревянный дом мансардного типа. Тем же вечером в селе Коркино Упоровского округа произошел пожар в жилом деревянном доме на ул. Маршала Советского Союза С.М. Буденного. Пострадавших нет.