  • 8 июня 20258.06.2025воскресенье
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер южный

В селе Окунево Бердюжского округа сгорел автомобиль

Происшествия, 12:12 08 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автомобиль ВАЗ 2110 сгорел в селе Окунево Бердюжского округа 7 июня. Повреждено четыре квадратных метра транспортного средства.

Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Всего за минувшие сутки произошло пять техногенных пожаров. Так, около 15 часов в СНТ "Виктория" Тобольского района огонь охватил две хозяйственные постройки. Пламя оперативно ликвидировали огнеборцы, прибывшие на место вызова. Площадь пожара составила 31 квадратный метр. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Два пожара произошли из-за короткого замыкания. В 17 часов в Тюмени в СНТ "Чайка" огонь повредил деревянный дом мансардного типа. Тем же вечером в селе Коркино Упоровского округа произошел пожар в жилом деревянном доме на ул. Маршала Советского Союза С.М. Буденного. Пострадавших нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:12 08.06.2025В Тюменской области за ночь задержали 12 пьяных водителей
12:12 08.06.2025В селе Окунево Бердюжского округа сгорел автомобиль
10:05 08.06.2025Два человека погибло в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
15:10 07.06.2025Семья из Сургута попала в аварию на трассе под Тюменью

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора