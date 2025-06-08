Тюменцев приглашают на международную выставку-конкурс "Талант России"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Международная выставка-конкурс "Талант России" пройдет в московской "Арт-коммуне" с 17 по 29 июня. Заявиться можно до 12 июня, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В проекте участвуют авторы из более чем 20 регионов России, соотечественники из-за рубежа и иностранные граждане.

В экспозиции представлено более 1 тыс. произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства: живопись, графика, скульптура, пастель, акварель, фотография и текстиль. Выставка отражает современные направления в российском искусстве и станет площадкой для встреч художников и любителей искусства.

В рамках выставки пройдет программа "RuART персоны", представляющая новые имена в российском искусстве. Запланированы мастер-классы, лекции и встречи с художниками.

Подробнее можно узнать на сайте.

Возрастное ограничение: 16+