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В пришкольных лагерях Тюменской области в июне отдохнут 32 тысячи детей

Общество, 20:42 09 июня 2025

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

32 тысячи детей и подростков отдохнут в лагерях дневного пребывания в Тюменской области. В июне таких учреждений в регионе открыли более 300, сообщает региональный департамент образования и науки.

Летняя кампания проходит под эгидой Года детского отдыха в системе образования, Года защитника Отечества и Года героев в Тюменской области. Ребят ждут важные и познавательные мероприятия: акция "Расскажи о герое, который рядом" и квест "Летние истории: в поисках героев", Дни и смены "Движения Первых", смены "Орлят России" и многие другие.

Летние каникулы обещают быть интересными для юных жителей нашего региона. Всего за лето в 418 лагерях с дневным пребыванием оздоровятся 67,9 тыс. детей.

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# детский летний отдых , пришкольные лагеря

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