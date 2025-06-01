В пришкольных лагерях Тюменской области в июне отдохнут 32 тысячи детей
32 тысячи детей и подростков отдохнут в лагерях дневного пребывания в Тюменской области. В июне таких учреждений в регионе открыли более 300, сообщает региональный департамент образования и науки.
Летняя кампания проходит под эгидой Года детского отдыха в системе образования, Года защитника Отечества и Года героев в Тюменской области. Ребят ждут важные и познавательные мероприятия: акция "Расскажи о герое, который рядом" и квест "Летние истории: в поисках героев", Дни и смены "Движения Первых", смены "Орлят России" и многие другие.
Летние каникулы обещают быть интересными для юных жителей нашего региона. Всего за лето в 418 лагерях с дневным пребыванием оздоровятся 67,9 тыс. детей.