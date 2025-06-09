Более 127 тыс. жителей Тюменской области проголосовали за объекты благоустройства

| Фото: дизайн-проект Госуслуги. Решаем вместе | Фото: дизайн-проект Госуслуги. Решаем вместе

Более 127 тыс. жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты общественных территорий за объекты благоустройства на 9 июня. Голосование проходит в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В Тюмени больше всего голосов отдали за сквер "Депутатов" (27 тыс. 621), в Тобольске за первую из двух концепций Менделеев-парка проголосовали 15 тыс. 345 человек. В Ишиме также лидирует первый дизайн-проект общественной территории в районе многоквартирного дома № 62 по ул. Карла Маркса (3 тыс. 782).

Отдать свой голос можно до 12 июня на Госуслугах. Общественные территории планируют благоустроить в 2026 году.

Напомним, тюменцы выбирают будущий вид пяти территорий. Из них три в Тюмени, по одной в Ишиме и Тобольске. В областном центре на голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции. В Тобольске это Менделеев-парк, в Ишиме - территория на ул. Карла Маркса, 62.