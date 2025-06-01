Сервис для неслышащих студентов принес тюменцам третье место на всероссийском хакатоне

ТИУ ТИУ

Разработка молодых программистов Высшей школы цифровых технологий ТИУ - коммуникационный сервис для неслышащих студентов - принесла им третье место на III Всероссийском хакатоне "Умный кампус" в Нижнем Новгороде.

Станислав Федорушкин, Игорь Лебедев, Андрей Медведев и Андрей Косов рассказали, что это мобильный помощник в общении между глухими, слабослышащими и слышащими людьми. "Мы предложили решение проблемы отсутствия удобного режима, в котором можно не только слушать, но и непрерывно распознавать речь", – добавили они.

По информации Минобрнауки России, в течение двух дней студенческие команды могли попробовать свои силы в разработке системы мониторинга качества образования, создании инклюзивных технологий для студентов с ограниченными возможностями, проектировании универсального мобильного сервиса для кампусов. Также участники могли заняться оптимизацией цифровых образовательных интерфейсов и попробовать интегрировать нейротехнологии в учебный процесс.

"За три года хакатон "Умный кампус" стал яркой традицией, объединяющей талантливых студентов и прогрессивные идеи. Активное участие студентов способствует созданию эффективной образовательной экосистемы, обеспечивающей успешное функционирование кампуса. Разработки, представленные на хакатоне, уже воплощаются в жизнь в НЕЙМАРКе и других кампусах, созвездие которых создается сегодня в России", – отметил замглавы Минобрнауки России, выпускник ТИУ Андрей Омельчук.

Хакатон "Умный кампус" прошел в рамках реализации проектов создания кампусов мирового уровня федерального проекта "Создание сети современных кампусов" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.