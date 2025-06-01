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Юная тюменская вокалистка посвятила трек "Ангел на земле" медикам

Общество, 09:05 12 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12-летняя тюменская певица Ариана Якимова выпустила трек "Ангел на земле" в честь Дня медицинского работника. Первыми его услышали сотрудники Федерального центра нейрохирургии.

"Трек раскрывает то, что часто остается за стенами больниц: усталость, тревогу и самоотверженность медицинских работников. В то же время в песне звучит глубокая благодарность тем, кто, несмотря на все трудности, продолжает дарить людям надежду и исцеление", - рассказали в центре творчества "Максимум", где занимается Ариана.

Ариана не понаслышке знает о работе медиков: ее папа — врач-нейрохирург, заведующий отделением Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Дедушка - стоматолог, бабушка - медсестра. Среди родственников также есть фармацевты. Тема песни особенно близка семье.

С 4 лет Ариана выступает на праздничных мероприятиях в Федеральном центре нейрохирургии, петь начала годом раньше. Сейчас она серьезно занимается вокалом, обучается в центре творчества "Максимум" и является солисткой ансамбля "Малина".

"Музыка — моя страсть, и я хочу, чтобы через мои песни люди чувствовали эмоции, которые в них вложены. Эта композиция — моя благодарность всем медицинским работникам за их нелегкий труд", — говорит Ариана.

Трек доступен на всех цифровых площадках - по ссылке.

Песня вышла на страницах тюменского музыкального лейбла Maximum Music Records.

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# вокал , День медицинского работника , Федеральный центр нейрохирургии

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