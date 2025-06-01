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Каратистка из Ишима представит регион на чемпионате мира в Японии

Общество, 17:34 12 июня 2025

клуб Кекусинкай «АТЭМИ» | Фото: клуб Кекусинкай «АТЭМИ»

Каратистка Ольга Иванова из Ишима заняла второе место на всероссийских соревнованиях "Кубок АКР" и обеспечила себе путевку на чемпионат мира в Японии.

"Есть люди, которые сильно углубляются в философию карате. Но я считаю, что надо все равно держаться за свою национальность. У русских свой дух, свой характер. Японцам мы не уступим", – сказала Ольга.

Девушка занимается в местном клубе кекусинкай "АТЭМИ", карате она посвятила практически всю жизнь. Путь к успеху начался в 33 года, когда Ольга случайно заглянула в секцию, сопровождая дочь подруги.

На сегодня она двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира 2012 года, многократный призёр международных первенств. В 2018 году стала мастером спорта международного класса по Киокусинкай. В ноябре 2022 года Ольга вновь подтвердила свой высокий уровень мастерства, став чемпионкой мира на фестивале IASKF, который проходил в Орле.

Ольга Иванова говорит, это чемпионат мира в Японии - это ее последние соревнования. Но из спорта она не уйдет, пишет "Тюменская область сегодня".

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