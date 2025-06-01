Тюменская область представила подход к развитию туристических территорий

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Опыт развития туристических территорий на выставке-форуме "Путешествуй" представила Тюменская область. Директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова приняла участие в панельной дискуссии "Реализация крупных инвестпроектов в сфере туризма: вызовы и возможности", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участники обсудили эффективное привлечение инвестиций, стимулы, доступные бизнесу, а также развитие малых и средних проектов в туризме. Отдельное внимание уделили подготовке кадров, востребованных для новых курортов, и успешным практикам реализации крупных туристических проектов в регионах.

Мария Трофимова представила подход Тюменской области к развитию туристических территорий. В центре внимания — кластерная модель, в рамках которой реализуется ряд инициатив: туристско-рекреационный кластер в Тюмени, мастер-план по развитию туристического каркаса Тобольска и другие проекты.

"Вокруг нашего региона все еще сохраняются устойчивые стереотипы. Но на деле, несмотря на ограничения и вызовы, туризм активно развивается. Прежде всего благодаря стимулам со стороны государства и предпринимательского сообщества. Мы определили два приоритета. Первый — мощное историческое наследие Сибири. Второй — природный ресурс, древнее Западно-Сибирское море, законсервированное в недрах", - отметила Мария Трофимова.

Обсуждение прошло в контексте реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство".