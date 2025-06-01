Экспозиции на Сабантуе в Тобольске рассказывают о помощи бойцам СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уличные экспозиции открыли представители муниципальных образований Тюменской области на областном национальном празднике Сабантуй в Тобольске 14 июня. Интерактивные музеи знакомят гостей не только с бытом татар, но и с тем, как они помогают бойцам специальной военной операции.

Подворье, разбитое центром культуры и досуга Ялуторовского района, можно разделить на три части. Первая отражает современность, рассказывает о помощи волонтерских отрядов бойцам СВО. Вторая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Здесь предстает “ожившая” сибирская деревня, жители которой активно помогали фронту. Также установлен шатер, в котором можно ознакомиться с бытом сибирских татар, кухней.

Как подчеркнула в беседе с корреспондентом информационного агентства “Тюменская линия” директор центра культуры и досуга Ялуторовского района Светлана Рахматуллина, эти три темы объединены одним девизом: “Все для нашей страны”.

“Здесь у нас представлены в основном творческие коллективы центра татарской культуры, который находится в Аслане. Вообще он объединяет под собой татарские национальные деревни. Это Новоатьялово, Ревда, Авазбакеева, Красный яр, Сингуль. Как раз приехали коллеги-волонтеры из Авазбакеева и Красного яра. Многие из них являются уже не просто добровольцами, а людьми, которые получили награды за свой труд – медали, врученные за помощь СВО общественной организацией ветеранов-пограничников Тюменской области. Эти люди уже не просто помогают, а распространяют свой опыт”, – добавила Светлана Рахматуллина.

Волонтеры плетут сети, делают свечи, которые долго не гаснут, браслеты для выживания, специальные подушки для госпиталей.

Волонтер Рузиля Каташева из Асланинского сельского поселения на Сабантуе не выпускает из рук спицы. Вяжет носки, чтобы помочь бойцам специальной военной операции. Рузиля входит в группу “Тепло наших рук”, занимается волонтерством с начала СВО. Активные селяне начали вязать носки, затем стали плести и маскировочные сети.

“Представили здесь все, что мы делаем. Это и костюмы для маскировки, свечи, носки. Вяжем игрушки, продаем их и на вырученные деньги приобретаем белье и все, что нужно для наших бойцов. Также делаем на продажу домашнюю лапшу и чак-чак. Отправляли это и на СВО. Получаем от бойцов обратную связь, нас благодарят, присылают нам видео”, – поделилась Рузиля Каташева.

В экспозиции от национальной культурной автономии сибирских татар Тобольска знакомят с бытом народа. Внимание привлекает национальная кухня сибирских татар. На празднике представили более 20 видов блюд: несколько видов баурсаков и перемячей, плов, рыбная уха, жареные караси, различные виды пирогов, морсы. Все собирали сами, все сибирское, гордятся авторы экспозиции.

Неподалеку выставлены книги сибирских татар. В патриотическом уголке – портреты родственников-участников ВОВ, принесенные представителями автономии, тематические картины. Отметим, многие представители автономии, в том числе участники СВО, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, посещая школы.

Областной национальный праздник Сабантуй широко празднуют в Тобольске 14 июня. Старт дали на Базарной площади. На праздник съехались участники и гости со всей Тюменской области. Программа праздника насыщена. Состоялись конно-спортивные состязания. Внимание гостей привлекают силачи, выполняющие различные задания в ходе турнира по силовому экстриму “Арангул батыр”. Конечно, в программу вошла национальная борьба на поясах “Корэш”.

Видео: ИА "Тюменская линия"

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Инна Пахомова