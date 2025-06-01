Сократить затраты помогут тюменским предприятиям в Региональном центре компетенций
Сократить затраты помогут предприятиям Тюменской области в Региональном центре компетенций. Эксперт Вячеслав Хорин совместно с рабочей группой рекламно-производственной компании "Флагман" проводит комплексную диагностику офисных и производственных процессов.
Изданию "Тюменская область сегодня" в пресс-службе РЦК рассказали, что благодаря тщательному анализу текущих производственных цепочек, выявлены "узкие места", которые снижают эффективность и увеличивают издержки. Особое внимание уделено организации рабочих мест.
"По результатам диагностики Вячеслав Хорин сформулирует рекомендации. Эта работа станет важным шагом для дальнейшего развития предприятия и внедрения современных управленческих практик", – отметили в пресс-службе.
Поддержку экспертов РЦК можно получить по федеральному проекту "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".
Для участия в проекте оставьте заявку на платформе Производительность.рф.