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Тюменцы будут разгадывать секреты Гагаринского парка на прогулке

Общество, 09:51 17 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

На зеленую прогулку "Раскрой секреты Гагаринского парка" приглашает желающих модельная библиотека им. М. М. Пришвина (ул. Ватутина, 14) 19 июня. Начало — в 16 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Особенное событие пройдет в рамках проекта "Эко-Пришвинка", направленного на продвижение и популяризацию творчества писателя, создавшего произведения о природе, любви к ней и неразрывной с ней связи. Сам Михаил Пришвин черпал вдохновение на прогулках в лесных чащах, на лугах и полях, и теперь мы приглашаем вас последовать его примеру.

Гагаринский парк – любимое место для семейных прогулок и активного отдыха горожан, расположенный в районе улиц Дружбы – Мельникайте.

Вместе с опытным орнитологом, членом Союза охраны птиц России, волонтером Натальей Кискиной участники отправятся в увлекательное путешествие в мир флоры и фауны. Гид откроет секреты жизни пернатых обитателей парка, научит различать их голоса, улавливать оттенки птичьего хора, распознавать пересмешки и свисты.

Место встречи: у входа в парк со стороны ул. Дружбы – Мельникайте (возле моста). С собой можно взять удобную одежду и обувь для прогулок, бинокль, бутылочку с водой.

Вопросы по телефону: 48-98-34. Возрастное ограничение: 0+.

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# библиотеки , Михаил Пришвин , экология

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