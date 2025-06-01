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Бесплатные экскурсии в музеи организуют для тоболяков ко Дню города

Общество, 09:29 17 июня 2025

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

На бесплатные экскурсии в рамках акции "Тобольск экскурсионный" приглашают жителей и гостей города. Познакомиться с историей и культурой Тобольска можно по 26 июня включительно. Организаторы подготовили интересные маршруты по музеям и знаковым местам, сообщили в городской администрации.

Так, 17 июня тоболяков приглашают в Музей изучения и освоения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича, в конно-спортивный клуб "Пегас" и на экскурсию по экспозиции "Ермак в литературе и науке".

На 18 июня запланированы познавательные мероприятия на Площади Победы и Площади Почета, в Музее Военно-Морского флота, в Музее истории и боевой славы 38-го Тобольского пехотного полка. Также экскурсию проведет 8 отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России.

19 июня пройдут экскурсии в Музей истории кости, 20 июня состоится прогулка по Большой Пятницкой с купчихой Дарьей Егоровой, а 24 июня – в Сквере П.П. Ершова. С полным расписанием экскурсий, временем и местом сбора можно ознакомиться на сайте администрации Тобольска.

Количество мест ограничено. Запись на экскурсии по телефону 8 (3456) 24-69-70 или по почте admturizm@mail.ru. Возрастное ограничение 6+.

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