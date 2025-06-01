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Незаконную рубку деревьев выявили с квадрокоптера в Викуловском районе

Происшествия, 15:42 16 июня 2025

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Незаконную рубку деревьев выявили с квадрокоптера около д. Скрипкино в Викуловском районе. Нарушитель срубил здесь 12 осин, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

По предварительным данным, древесину использовали для изготовления срубов, поскольку на месте остались отходы от распиловки и строгания. Ущерб лесу превысил 20 тыс. рублей.

Материалы передали в полицию для возбуждения уголовного дела по статье о незаконной рубке лесных насаждений.

Напомним, санкции по этой статье предусматривают штраф до 3 млн рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до семи лет. Кроме этого, нарушителю придётся в полном объёме возместить причиненный лесу ущерб.

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# Викуловский район , черные лесорубы

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