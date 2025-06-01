Незаконную рубку деревьев выявили с квадрокоптера в Викуловском районе
Незаконную рубку деревьев выявили с квадрокоптера около д. Скрипкино в Викуловском районе. Нарушитель срубил здесь 12 осин, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.
По предварительным данным, древесину использовали для изготовления срубов, поскольку на месте остались отходы от распиловки и строгания. Ущерб лесу превысил 20 тыс. рублей.
Материалы передали в полицию для возбуждения уголовного дела по статье о незаконной рубке лесных насаждений.
Напомним, санкции по этой статье предусматривают штраф до 3 млн рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до семи лет. Кроме этого, нарушителю придётся в полном объёме возместить причиненный лесу ущерб.