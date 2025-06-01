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В Тюменской области средний срок товарных кредитов увеличился до 15,4 месяцев

Общество, 21:43 16 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 15 месяцев и 4 дней увеличился средний срок POS-кредитов в Тюменской области. Прирост продолжительности составил 10,8 % за апрель, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

"Средний срок товарных кредитов растет второй месяц подряд после почти непрерывного падения с июня прошлого года. Такая динамика данного показателя отмечается на фоне стабильно невысокой выдачи POS-кредитов, обусловленной снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан. При этом предоставлять их заемщикам "хорошего кредитного качества" банки продолжают достаточно стабильно", - уточнил представитель НБКИ Алексей Волков.

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# кредитование

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