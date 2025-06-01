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Книгу о Петре Ершове презентовали в Ишиме

Общество, 21:29 16 июня 2025

t.me/Glava_Ishim

Книгу "Пётр Павлович Ершов. Факты биографии" презентовали во время празднования Ершовских дней в Ишиме. В нее вошли редкие архивные репродукции и авторские фотографии, написал глава города Федор Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.

Книга повествует о жизни и творчестве поэта, прозаика, педагога, автора всемирно известной сказки "Конёк-горбунок". Автор – кандидат филологических наук, почётный гражданин Ишима Татьяна Савченкова.

t.me/Glava_Ishim

"448-страничный увесистый фолиант вышел в свет благодаря поддержке руководителя фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрея Викторовича Артюхова. На презентации он отметил, что творческой группе была поставлена задача сделать книгу яркую, богато иллюстрированную. И редактору издания, учёному секретарю Ишимского музейного комплекса им. Ершова Геннадию Крамору удалось эту задачу выполнить", - рассказал глава Ишима.

Биография Ершова издана тиражом 1 тыс. 500 экземпляров и должна поступить во все библиотеки Тюменской области.

видео: t.me/Glava_Ishim

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# Конек-Горбунок , Петр Ершов

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