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Делегация из Беларуси приедет в Тюмень на патриотический фестиваль

Общество, 09:53 18 июня 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Фестиваль патриотической направленности "Если тебе "Кижеватовец" имя - имя крепи делами своими", посвященный памяти Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости А. М. Кижеватова и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг., пройдет в Тюмени с 19 по 21 июня, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Участниками станут около 350 человек из Беларуси и России. В составах делегаций примут участие обучающиеся образовательных организаций, прошедших конкурсный отбор, представители общественных и государственных организаций.

Участники фестиваля посетят экскурсии, исторические объекты Тюмени, примут участие в торжественных митингах с возложением цветов, встретятся с юнармейскими отрядами и поделятся опытом. На базе оздоровительно-образовательного центра санаторного типа "Энергетик" пройдут мастер-классы, представления и образовательные интенсивы.

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# патриотическое воспитание

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