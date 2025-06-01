Порядка 100 слаломистов поборются за звание сильнейших в Тюмени

| Фото: ВОЛЬНАЯ ВОДА | Школа гребных видов спорта| | Фото: ВОЛЬНАЯ ВОДА | Школа гребных видов спорта|

Чемпионат и первенство города по гребному слалому пройдет в Тюмени в акватории озера Круглого 21 и 22 июня. Участниками турнира станут порядка 100 спортсменов региона, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Программа турнира включает личные и командные старты в нескольких лодочных дисциплинах. По правилам регламента, участники проведут две попытки прохождения трассы в каждом виде программы.

В первый соревновательный день спортсменам предстоит покорить водную гладь в первой серии попыток на трассах слалома в следующих лодочных классах: мужчины и женщины "каяк" (К-1м, К-1ж); мужчины и женщины "каноэ" (С-1м, С-2см). Старт запланирован на 10 у тра. После обеденного перерыва начнется вторая серия попыток, где спортсменам предстоит подтвердить свою квалификацию.

Во второй день, 22 июня, с 9 часов 30 минут каякеры продемонстрируют мастерство управления судном в условиях быстрой воды и сложных маневров в дисциплине "каяк-экстрим". Итоги соревнований подведут раздельно в каждой возрастной группе и лодочной дисциплине. Лучшие гребцы получат заслуженные медали и дипломы.