Знаменитые российские артисты поздравили Ярковский район со 100-летием
Знаменитые российские артисты, спортсмены, певцы и космонавт поздравили Ярковский район со 100-летием. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Видео с теплыми словами в адрес муниципалитета и его жителей записали Кирилл Зайцев, Сергей Исаев, Руслан Проводников, Александр Петров, Сергей Дорогов, Денис Дорохов, Дмитрий Гудим, группа Самоцветы, Владимир Сычев, а также космонавт Антон Шкаплеров.
Видео МАУ "Культура" Ярковского муниципального района.