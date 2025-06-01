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Знаменитые российские артисты поздравили Ярковский район со 100-летием

Общество, 19:13 17 июня 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Знаменитые российские артисты, спортсмены, певцы и космонавт поздравили Ярковский район со 100-летием. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Видео с теплыми словами в адрес муниципалитета и его жителей записали Кирилл Зайцев, Сергей Исаев, Руслан Проводников, Александр Петров, Сергей Дорогов, Денис Дорохов, Дмитрий Гудим, группа Самоцветы, Владимир Сычев, а также космонавт Антон Шкаплеров.

Видео МАУ "Культура" Ярковского муниципального района.

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# Ярковский район

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