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Пьяного таксиста задержали на дороге в Ялуторовск

Происшествия, 19:47 17 июня 2025

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Пьяного таксиста, который вез трех пассажиров, задержали на дороге в Ялуторовск. Он управлял микроавтобусом, выехав из Тюмени, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Таксист использовал для перевозки пассажиров по междугороднему маршруту автомобиль Hyundai H-1. Водитель, по совместительству индивидуальный предприниматель, предъявил лицензию на перевозку пассажиров, срок действия которой закончился в 2024 г.

При проверке реестра такси Тюменской области, инспекторы обнаружили, что оказывать такую транспортную услугу ему нельзя с 2019 г., когда было аннулировано разрешение.

Освидетельствование на алкотестере выявило 0,42 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель пояснил, что накануне пил пиво в компании друзей. Сегодня осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Ялуторовск - Тюмень, думая, что алкоголь уже выветрился.

Сотрудники Госавтоинспекции составили на водителя микроавтобуса шесть административных материалов, в том числе за пьяное вождение.

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# ГИБДД по Тюменской области , пьяные водители

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