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Шесть выпускников Тюменской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Губернатор, 19:31 18 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На 100 баллов сдали экзамен по физике сразу шесть ребят: два выпускника тюменского лицея №81, двое из физико-математической школы, по одному из Ишимской православной гимназии и Тюменского президентского кадетского училища. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Особые слова поздравления выражаю Дарье Дедюкиной, ученице областной физико-математической школы – за ее отличные результаты как по физике, так и по профильной математике. Девушка набрала максимум по двум предметам. Яркий пример старания и труда", - сказал глава региона.

На сегодняшний день в копилке Тюменской области 43 стобалльника и две двухсотбалльницы.

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# Александр Моор , ЕГЭ

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