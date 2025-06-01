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Новую дорогу строят в селе Заводоуковского округа

Общество, 18:09 19 июня 2025

администрация Заводоуковского округа | Фото: администрация Заводоуковского округа

Новую дорогу строят в с. Новая Заимка Заводоуковского округа. Она проходит через ул. Солнечную и Сибирскую, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Дорожные строители приступили к обустройству проезжей части щебнем. Также на дороге сделают удобные съезды к домам, сделают ровным и плотным само дорожное полотно.

здесь же на ул. Ленина простроят разворотную площадку размером 12 на 2 м.

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# Заводоуковский округ , строительство дорог

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