Новую дорогу строят в селе Заводоуковского округа

| Фото: администрация Заводоуковского округа | Фото: администрация Заводоуковского округа

Новую дорогу строят в с. Новая Заимка Заводоуковского округа. Она проходит через ул. Солнечную и Сибирскую, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Дорожные строители приступили к обустройству проезжей части щебнем. Также на дороге сделают удобные съезды к домам, сделают ровным и плотным само дорожное полотно.

здесь же на ул. Ленина простроят разворотную площадку размером 12 на 2 м.