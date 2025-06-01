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21 июня – самый длинный день в году

Общество, 11:10 21 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Июнь – месяц самых длинных дней и самых коротких ночей в году, это месяц летнего солнцестояния и серебристых облаков.

В день летнего солнцестояния 21 июня 2025 году будет самое высокое Солнце и самый длинный световой день, сообщается на сайте Московского планетария. В Москве 21 июня световой день продлится 17 часов 33 минуты, в Тюмени - 17 часов 55 минут.

Летнее солнцестояние — момент, когда Солнце в своем движении по эклиптике попадает в самую северную её точку в Северном полушарии, либо в самую южную точку эклиптики в Южном полушарии (совпадает с датой зимнего солнцестояния Северного полушария).

Праздник летнего солнцестояния широко празднуется разными народами. У славян праздник известен как Иван Купала, у финнов и ингерманландцев — Юханнус, у латышей — Лиго. У якутов в этот день проходит Ысыах (праздник лета). Представляет собой весенне-летний праздник в честь божеств Айыы и возрождения природы, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких.

У наших северных народов - ненцев, ханты и манси - нет традиционного праздника, посвящённого летнему солнцестоянию. Однако у этих народов есть праздники, связанные с циклом природы, которые отличаются от праздника летнего солнцестояния.

У ненцев — "Та ер яля" ("День середины лета"). В этот день, который отмечается в августе, люди благодарят богов за дары природы и просят быть благосклонными к главным источникам жизни — оленю и рыбе.

У хантов — "Лун кутоп хатл" ("Приношение Нижней земли старику"). Праздник связан с переходом жизни на "тёмную сторону", когда, по поверьям, начинается отсчет угасания солнца. В этот день люди поклоняются Подземному Духу, готовят еду и играют в игры.

У манси — "Илта мув икия поры верты щир" ("Приношение Нижней земли старику"). Праздник также связан с переходом жизни на "тёмную сторону" и отчетом угасания солнца. Во время обряда люди собираются родами, готовят еду и совершают поклоны перед священным деревом.

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