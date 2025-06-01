Ребенок пострадал при столкновении двух иномарок в Ишиме
Восьмилетний пассажир получил травмы в ДТП на пересечении улиц Одоевского и Большой Садовой в Ишиме вечером 20 июня.
Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, 41-летний водитель автомобиля Hyundai при проезде перекрёстка не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi.
По предварительным данным,
в результате аварии травмы получили водитель и юный пассажир Hyundai. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении справа в детском удерживающем устройстве.
Обстоятельства ДТП выясняются.