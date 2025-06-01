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Ребенок пострадал при столкновении двух иномарок в Ишиме

Происшествия, 12:58 21 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восьмилетний пассажир получил травмы в ДТП на пересечении улиц Одоевского и Большой Садовой в Ишиме вечером 20 июня.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, 41-летний водитель автомобиля Hyundai при проезде перекрёстка не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi.

По предварительным данным,

в результате аварии травмы получили водитель и юный пассажир Hyundai. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении справа в детском удерживающем устройстве.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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