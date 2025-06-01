Водителя без прав остановили автоинспекторы в Тюменском районе

Водителя без прав остановили сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в селе Каскара Тюменского района. 18-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-21099 ехал за мамой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек пояснил, что автомобиль принадлежит ему. На данный момент обучается в автошколе, но водительское удостоверение еще не получил.

Водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортом, не имея водительского удостоверения. Автомобиль задержан на спецстоянку.