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Водителя без прав остановили автоинспекторы в Тюменском районе

Происшествия, 14:04 21 июня 2025

Водителя без прав остановили сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в селе Каскара Тюменского района. 18-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-21099 ехал за мамой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек пояснил, что автомобиль принадлежит ему. На данный момент обучается в автошколе, но водительское удостоверение еще не получил.

Водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортом, не имея водительского удостоверения. Автомобиль задержан на спецстоянку.

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# водители , Госавтоинспекция Тюменской области

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