Более 3 тысяч специалистов в сфере культуры требуются в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

32 тыс. 185 вакансий открыто в Тюменской области. В том числе 3 тыс. 952 – в сфере в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Как сообщает "Вслух.ру", организации региона примут на работу 631 культорганизатора, 362 библиотекарей, четырех билетных кассиров, одного педагога-библиотекаря. Есть 31 вакансия для музыкальных работников, 23 - для звукорежиссеров и другое. Со сферой культуры связана и работа педагогов: требуются 785 педагогов-организаторов, 98 педагогов дополнительного образования.

Добавим, всего в списке департамента труда и занятости населения 186 профессий служащих и 147 рабочих специальностей.