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Тюменцы могут подать заявку на участие в проекте "Программа поддержки сообществ"

Общество, 18:23 22 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Молодёжные сообщества Тюменской области могут подать заявку на участие в проекте "Программа поддержки сообществ". Они пройдут образовательные интенсивы, посетят индивидуальные консультации и представят свои идеи экспертам. Победители получат ресурсную и информационную поддержку на реализацию своих инициатив. Подать заявку можно до 30 июня в официальном сообществе ВКонтакте "Мультицентр “Моя территория”".

Как сообщает "tmn.aif.ru", участники смогут предложить свои идеи в виде акции или события, а также информационного повода, который будет способствовать продвижению деятельности сообществ.

3 июля состоится интенсив "Мозговой штурм с продюсерами". В формате генерации идей участники разработают концепции социально значимых мероприятий по семи темам. С 4 по 11 июля пройдет образовательная программа и индивидуальные консультации по проработке концепций проектов. Продюсеры проведут образовательные занятия по каждому тематическому направлению и помогут участникам оформить заявки.

12 июля состоится очная защита проектов и объявление победителей программы. Участники выступят перед экспертами с презентацией своих инициатив. С 13 июля по 21 ноября победители смогут воплотить свои идеи в жизнь при поддержке продюсеров. Специалисты будут сопровождать участников на всех этапах: от подготовки до завершения проекта.

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# молодежь , поддержка , сообщество

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