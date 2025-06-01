В Тюмени в озере Оброчном утонул мужчина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства гибели молодого человека, обнаруженного в озере Оброчном вблизи улицы Судостроителей в Тюмени устанавливают следователи СК России.

По предварительным данным, днем 20 июня местные жители обнаружено тело 18–летнего молодого человека с признаками утопления. Следователи провели осмотр места происшествия. Каких-либо внешних признаков криминальной смерти на теле погибшего не обнаружено. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сообщили в ведомстве.

Для предупреждения трагических происшествий следственное управление СК России по Тюменской области напоминает о важности соблюдения правил безопасности и призывает граждан быть внимательными при нахождении вблизи водоемов.