В память о героях в Тюмени зажглись огненные картины

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Патриотическая акция "Огненные картины войны" собрала десятки тюменцев на Исторической площади в областном центре в полночь на 22 июня. Уже в пятый раз к акции присоединились депутаты, активисты молодёжных организаций, сотрудники силовых структур, волонтёры и сотрудниками городской администрации.

У Вечного огня участники акции провели митинг, после которого состоялось зажжение на асфальте надписи "Тюмень помнит! 1941 - 2025".

Кульминацией акции стала инсталляция - огненная картина с изображением торпедного катера - в годы войны их выпускал Тюменский судостроительный завод. Всего тюменцы построили и передали фронту 165 катеров. Один из них, построенный на средства, собранные комсомольцами, получил название "Комсомолец Тюмени".

Быстрые и манёвренные, эти катера освобождали Анапу, Новороссийск и Севастополь, действовали в составе Северного флота, атаковали фашистов на Балтике, входили в онежскую военную флотилию, воевали в Румынии и Югославии, участвовали в разгроме японских империалистов.

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

"Тюменский торпедный катер стал символом трудового подвига тюменцев в годы Великой Отечественной войны", - отметил глава города Максим Афанасьев.

"Сегодня мы отдаём дань памяти тех, кто ковал победу, тем, кто ценой своей жизни дал нам возможность жить, учиться, творить и верить в будущее, - добавил он. - А сегодня наши земляки защищают наше Отечество в зоне специальной военной операции, и Тюмень снова объединилась и в рамках проекта "Тюмень для победы" оказывает помощь нашим бойцам".

После возложения цветов к Вечному огню состоялась минута молчания. "В минуту молчания всегда вспоминаю своего дедушку. Человека, который прошёл войну от начала до конца и имел возможность рассказать об этом мне. Я горжусь тем, что ношу его фамилию, и мы сделаем все, чтобы будущие поколения помнили своих героев", - поделился Максим Афанасьев.

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

"22 июня, день нападения фашистской Германии на нашу страну - самый трагический в истории Родины, - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сопредседатель Общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов. - Сегодня здесь собрались учащиеся одного из городских колледжей с портретами 21 нашего земляка - тех, кто встретил войну в самый первый её день, уже находясь на военной службе в армии".

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Отметим, что в День памяти и скорби, 22 июня, мероприятия, посвящённые памяти павших в Великой Отечественной войне, будут проходить по всей Тюменской области. Так, в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и других муниципалитетах области пройдут тематические выставки.

В музеях, библиотеках и домах культуры организованы лекции, музейные гостиные и мастер-классы, выставки и экскурсии. Церемонии возложения цветов и гирлянд состоятся в областном центре на мемориальных комплексах "Вечный огонь" и "Память".

Николай Ступников