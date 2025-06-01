В Тюмени из-за короткого замыкания случились четыре пожара

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Короткое замыкание стало причиной четырех пожаров в Тюмени 21 июня. Первый случился на ул. Парада Победы. Горел автомобиль Lada Priora. Затем на ул. Московский тракт произошел пожар в автомобиле Volkswagen, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

На ул. Тихих Зорь произошел пожар в частном жилом доме. Огонь повредил 48 кв. м. Пострадавших нет. В СНТ "Ягодное" произошел пожар в хозяйственной постройке – огонь повредил 30 кв. м деревянного строения. Пострадавших нет.

Всего в Тюменской области 21 июня зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и пять раз помогли населению.