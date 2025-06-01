Тюменские спортсменки выступят на первенстве Европы по дзюдо

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Три спортсменки из Тюмени вошли в состав сборной России по дзюдо и выступят на первенстве Европы среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования пройдут с 26 по 29 июня в городе Скопье – столице Республики Северная Македония, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

За награды поборются воспитанницы центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо". Айшат Алиева в весовой категории до 63 кг выступит в личных и командных соревнованиях. Марианна Маргиева в категории до 63 кг и Ванесса Багаева, свыше 70 кг, поборются в команде "стенка на стенку".

Всего за награды будут бороться более 400 спортсменов из 42 стран мира. Тюменцы могут посмотреть трансляцию первенства по ссылке.