В Тюмени стартует регистрация на образовательную лабораторию "Семейный круг"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Регистрация на образовательную лабораторию "Семейный круг" стартует в Тюмени с 26 июня. Это уже третий этап лаборатории, которую с 12 мая по 12 ноября проводит молодежный театральный центр "Космос". Подать заявку можно до 1 июля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В летней программе лаборатории для участников организуют мастер-классы по форум-театру от режиссера Светланы Ханжиной, лекции по психологии и практикумы по сторителлингу.

Со 2 по 14 июля пройдут лекции для педагогов. С 15 по 25 июля — практические занятия с детьми и семьями. 28 июля пройдет итоговое мероприятие.

Проект помогает наладить диалог между поколениями, найти общий язык и обсудить важное через театр, совместное творчество и игровые форматы, отмечают организаторы.