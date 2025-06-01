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Движение транспорта ограничат на участках трех улиц в Тюмени

Общество, 18:45 26 июня 2025

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Ограничения движения транспорта введут в Тюмени на участках улиц Амурской, Кремлевской и Магнитогорской в июле. Это связано с реконструкцией участка трубопровода тепломагистрали, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

С 5 по 13 июля для транспорта закроют участок ул. Амурской от дома № 75/2 до пересечения с ул. Кремлевской.

С 5 июля по 6 августа ограничения введут от дома № 83 по ул. Магнитогорской до ул. Кремлевской.

С 11 по 14 июля движение автомобилей ограничат на участке от дома № 23 по ул. Кремлевской до ул. Амурской.

Объехать перекрытые участки дорог можно будет по улице Локомотивной, переулку Бабушкина, улице Интернациональной. Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.

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# перекрытие улиц

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