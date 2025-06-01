Тюменский ХК "Рубин" приобрёл первых новичков

| Фото: ХК «Рубин» | Фото: ХК «Рубин»

Нападающие Иван Стёжкин и Егор Иванов в результате обмена с челябинским хоккейным клубом вошли в состав "Рубина", сообщает пресс-служба тюменской команды.

Всего в тюменской команде уже числятся четыре новичка. Покинул "Рубин" молодой защитник Андрей Сальников, привлекающийся в молодёжную сборную России.

Ещё один новичок — хорошо знакомый тюменцам форвард Семён Иванов уже провёл три сезона за "Рубин", в том числе чемпионский 2021-2022 годов. Последние чемпионаты он провёл в "Металлурге" и "Югре".

В команде теперь также Денис Цуканов. Он перебрался "Рубин" из "Нефтяника". Защитник, игравший под номером 44,

провёл 52 матча, заработал 12 очков, по системе +/- имеет показатель 12.