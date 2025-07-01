Участок улицы Максима Горького дважды закроют для транспорта в июле и августе

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участок ул. Максима Горького в Тюмени дважды закроют для транспорта в июле и августе в связи с выполнением работ, сообщает администрация города.

С 5 по 7 июля и с 14 июля по 3 августа движение будет ограничено в районе перекрестка улиц Максима Горького – Щорса. Маршруты № 28, 43, 84 будут следовать в объезд со всеми остановочными пунктами по маршрутам объезда.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт" и телефону 8-800-250-0722, а также на остановках.