  • 1 июля 20251.07.2025вторник
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер западный

В Тюмени закроют для транспорта перекресток Степного переулка с улицей Гастелло

Общество, 08:17 01 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта прекратится на перекрестке автомобильных дорог ул. Степной 5-й переулок и ул. Гастелло в Тюмени с 8 по 11 июля, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Причина — работы по реконструкции участка трубопровода тепловой сети.

Возможные маршруты объезда по улицам: Панфиловцев, Баумана, Ставропольская.

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:56 01.07.2025Участок улицы Максима Горького дважды закроют для транспорта в июле и августе
08:43 01.07.2025Самый спортивный пришкольный лагерь выявили в Тюменском районе
08:17 01.07.2025В Тюмени закроют для транспорта перекресток Степного переулка с улицей Гастелло
22:59 30.06.2025Михаил Мишустин поощрил первого вице-спикера Совета Федерации РФ Владимира Якушева

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора