Теневые навесы установили тюменские строители в детском саду Краснодона

| Фото: администрация Краснодонского округа | Фото: администрация Краснодонского округа

Теневые навесы установили строители из Тюменской области в детском саду "Акварель" Краснодона. Размер конструкции шесть на четыре метра, благодаря этому малыши смогут больше проводить времени на свежем воздухе, при этом с защитой от солнца.

Как рассказал глава Краснодонского округа Сергей Козенко, работу провели по специальному инфраструктурному проекту, который реализуется по соглашению между Тюменской областью и подшефным муниципальным образованием.

"Установка навесов – важный шаг в создании безопасной и уютной среды для воспитанников детского сада. Кроме того, в ближайшее время на прогулочных площадках "Акварели" будут установлены малые архитектурные формы. Это разнообразные элементы для игр и развития, которые сделают прогулки детей ещё интереснее и увлекательнее", - отметил глава округа.

По его словам, ранее в дошкольном учреждении тюменские строители смонтировали новое ограждение. Его длина по периметру составила 346 м.