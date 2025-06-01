Работы выпускников ТИУ оценили сотрудники ГК "ТОФС"

ТИУ ТИУ

Выпускные квалификационные работы студентов по направлению "Нефтегазовое дело", профиль "Бурение нефтяных и газовых скважин" оценили представители группы компаний "ТОФС". Предзащита прошла на площадке индустриального партнера, что позволило ребятам отработать процедуру защиты в условиях, приближенных к реальным.

Выступление перед специалистами предприятия повысило у будущих нефтяников уверенность в себе, помогло выявить и устранить слабые места в работе и презентации, получить ценные советы, а также адаптироваться к атмосфере защиты, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Специалисты компании ТОФС впервые приняли участие в мероприятии. В будущем предприятие ТЭК планирует продолжить и масштабировать данную работу с выпускниками профильного направления ТИУ.

"Экспертиза сотрудников компании ТОФС позволила студентам получить актуальную информацию о применяемых в бурении технологиях и эксплуатируемом оборудовании, которую нельзя найти в учебнике, а также проверить гипотезы, выдвинутые при подготовке ВКР", – считает менеджер по обучению и развитию персонала департамента телеметрии и наклонно-направленного бурения Евгений Петрушев.

Группа компаний ТОФС сформирована в ноябре 2022 г. после одобрения президентом РФ передачи российских активов компании Baker Hughes российскому менеджменту.