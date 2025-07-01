  • 1 июля 20251.07.2025вторник
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер западный

В Тюменском районе проводят профилактические рейды на водоемах

Общество, 19:59 30 июня 2025

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Профилактические рейды по водным объектам проводят в сельских поселениях Тюменского района. К участию привлекают членов комиссии по делам несовершеннолетних, специалистов социальной защиты населения, членов добровольной народной дружины, сообщает администрация муниципалитета.

Они посещают наиболее популярные у жителей места купания, где проводят разъяснительную работу. Так, отдыхающим рассказывают о том, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, резко заходить в воду после длительного нахождения на солнце, оставлять детей одних у воды. При этом категорически нельзя допускать купания детей без присмотра родителей.

Купаться нужно только в оборудованных водоемах с официально допущенными к эксплуатации пляжами, поскольку на их территории несут дежурство спасатели и медицинские работники.

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# купание , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:59 30.06.2025Михаил Мишустин поощрил первого вице-спикера Совета Федерации РФ Владимира Якушева
21:34 30.06.2025Тюменские компании приглашают обсудить экспортный потенциал региональных ИТ-организаций
20:32 30.06.2025Три пешеходных мостика появились в тюменском ЖК "Ново-Патрушево"
20:10 30.06.202517 коллекций дизайнеров Урала увидели гости и жители Ялуторовска

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора