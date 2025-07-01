В Тюменском районе проводят профилактические рейды на водоемах

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Профилактические рейды по водным объектам проводят в сельских поселениях Тюменского района. К участию привлекают членов комиссии по делам несовершеннолетних, специалистов социальной защиты населения, членов добровольной народной дружины, сообщает администрация муниципалитета.

Они посещают наиболее популярные у жителей места купания, где проводят разъяснительную работу. Так, отдыхающим рассказывают о том, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, резко заходить в воду после длительного нахождения на солнце, оставлять детей одних у воды. При этом категорически нельзя допускать купания детей без присмотра родителей.

Купаться нужно только в оборудованных водоемах с официально допущенными к эксплуатации пляжами, поскольку на их территории несут дежурство спасатели и медицинские работники.