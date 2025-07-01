Почти 450 тысяч жителей Тюменской области улучшили условия проживания
Почти 450 тысяч жителей Тюменской области улучшили условия проживания. Работы проведены в 3 400 многоквартирных домах, сообщает информационный центр правительства региона.
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области за 10 лет реализации программы капитального ремонта МКД восстановил более 10 тыс. конструктивных элементов. Отремонтированы кровли, инженерные системы, подвальные помещения и фасады, заменены лифты, отработавшие регламентный срок.
Капитальный ремонт конструктивов домов оплачивается за счет средств, которые жители вносят в общий фонд. Уровень собираемости — почти 98%. Все средства направляются исключительно на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по ремонту МКД.