Поликлинику и спортцентр построят на улице Судоремонтной в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поликлиника и современный спортивный центр появятся на ул. Судоремонтной в Тюмени в будущем.

"Первый шаг к масштабному проекту развития на Судоремонтной сделан. Администрация города, областной департамент имущественных отношений и руководство спортивного комплекса "Арена-Тюмень" договорились о комплексном развитии территории, примыкающей к улице Судоремонтной. Проект будет реализован полностью за счет инвестора, без использования бюджетных средств", — написал глава Тюмени Максим Афанасьев в Telegram-канале.

Появится новая поликлиника, которую после строительства передадут в собственность области. Будет построен современный спортивный центр для занятий физкультурой и реализации планов по развитию дополнительного образования (тдельное здание площадью от 1500 кв. м). Его безвозмездно передадут городу для размещения детского морского центра "Алый парус".

Набережную Туры в границах проекта благоустроят. Предусмотрены зоны отдыха, прогулочные дорожки, озеленение.

Будут проведены мероприятия по защите территории от подтоплений: возведена дамба, укреплены берега. Строители применят современные инженерные решения.

Старт работ запланирован в ближайшее время, заключил мэр.