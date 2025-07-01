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Полицейские предупредили семьи военных о новой схеме мошенничества

Общество, 12:47 01 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества.

Мошенники создали поддельный аккаунт международного комитета Красного Креста и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"От имении поддельного аккаунта "Комитета Красного Креста" семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы (.apk)", - говорится в сообщении на официальном телеграм-канале УБК МВД России.

Полицейские привели в пример названия файлов-ловушек: "список военнопленных.apk", "приложение Красного Креста.apk", "фотоальбомы пленных.apk", любое название с .apk в конце. "Подобный файл-ловушка всегда будет с расширением .apk. Не открывайте и не устанавливайте файлы от неизвестных отправителей!", - предупредили в МВД.

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# МВД , мошенники

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