Полицейские предупредили семьи военных о новой схеме мошенничества
МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества.
Мошенники создали поддельный аккаунт международного комитета Красного Креста и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"От имении поддельного аккаунта "Комитета Красного Креста" семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы (.apk)", - говорится в сообщении на официальном телеграм-канале УБК МВД России.
Полицейские привели в пример названия файлов-ловушек: "список военнопленных.apk", "приложение Красного Креста.apk", "фотоальбомы пленных.apk", любое название с .apk в конце. "Подобный файл-ловушка всегда будет с расширением .apk. Не открывайте и не устанавливайте файлы от неизвестных отправителей!", - предупредили в МВД.