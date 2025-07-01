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Арт-объект установят на озере Тихом в Тюмени

Общество, 14:26 01 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на лучший арт-объект для озера Тихое в Тюмени проходит с 1 по 15 июля. Это должна быть композиция, которая отразит смыслы места и будет расположена на водной глади середины озера, сообщили организаторы творческого состязания.

Девелоперская компания "Брусника" ревитализировала водоем в 2019 — 2024 гг. Специалисты вычистили дно, запустили естественную фильтрацию и выпустили 250 кг рыбы. Ключевой идеей благоустройства озера стала его природная сущность и минимизация на него человеческого влияния.

Сегодня озеру вновь угрожают. Пакеты, окурки, рыбаки и дикие купания. Поставить охранников на каждом берегу невозможно. А обратить внимание на проблему с помощью яркой инсталляции - должно получиться, уверены в компании.

“Хочется, чтобы арт метафорично (и, возможно, с легкой иронией) доносил смысл, что природа и красота воды хрупкие. И что их сохранность зависит от каждого. Вода в городе — исключительно ценный ресурс. И с ним нужно обходиться бережно, а не использовать его в своих целях, не считать, что человек здесь главный”, - рассказали организаторы.

Итоги подведут 22 июля. В августе арт уже будет установлен на озере. Подробные условия конкурса здесь.

Весной 2025 г. "Брусника" проводила конкурс на арт, который появится на площади Европы. Работу победителя планируют изготовить и установить до конца лета.

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# арт , Брусника , озеро

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