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В Тюменской области начал работать департамент молодежной политики

Общество, 20:14 01 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Департамент молодежной политики Тюменской области начал работать 1 июля. Структура будет координировать все ключевые проекты в данной сфере – от патриотического воспитания до добровольчества и взаимодействия с молодежными сообществами и организациями, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Одна из основных функций нашего департамента заключается в поддержке позитивных молодежных инициатив во всех сферах жизни – общественной деятельности, творчестве, спорте. Такую задачу ставит перед нами губернатор Тюменской области Александр Моор. Особое внимание будем уделять воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и наших традиционных духовных, нравственных и семейных ценностей", – прокомментировал руководитель департамента молодежной политики Артём Дяченко.

В число стратегических задач новой структуры входят реализация национального проекта "Молодежь и дети". А также продолжение совместной с молодежными сообществами проработки смыслового наполнения межуниверситетского кампуса, который строят в Тюмени по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

Необходимо отметить, что проекты, начатые до 1 июля, продолжат реализовывать департамент физической культуры и спорта, департамент общественных связей.

Подробнее - на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

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# молодежная политика , правительство Тюменской области

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