Участок улицы Урицкого в Тюмени закрыт для движения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по ул. Урицкого в Тюмени на участке от дома № 16 до пересечения с ул. Семакова закрыто до 25 августа.

Причина - капитальный ремонт ул. Ленина. Объехать участок можно по ул. Республики, Семакова или Герцена, сообщает городская администрация.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.