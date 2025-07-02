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ФАП открыли в селе Семеново Заводоуковского округа

Общество, 13:53 02 июля 2025

t.me/KasenovaSA

Модульный ФАП открыли в с. Семеново Заводоуковского округа 2 июля. Он построен в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Глава округа Светлана Касенова в своих аккаунтах в соцсетях написала: "Само здание более 80 квадратных метров. Обустроено несколько кабинетов, имеются санитарные комнаты, установлены два кондиционера, которые, конечно, создают комфортные условия и для работы медиков, и самих пациентов, а ещё позволяют поддерживать температуру для хранения препаратов. К слову, здесь совсем скоро заработает и аптека. Местные жители смогут приобретать лекарства и под заказ".

t.me/KasenovaSA t.me/KasenovaSA t.me/KasenovaSA ﻿

В Заводоуковске месяц назад заработало новое отделение скорой помощи. Близятся к завершению ремонтные работы в амбулатории в с. Падун.

"Предполагается, что уже в конце этого месяца работы по ремонту, как внешнему, так и внутреннему, косметическому, а также по оснащению медицинской аппаратурой и приборами, будут завершены. Таким образом, жители села Падун, как и жители села Семеново сегодня, смогут получать качественную медицинскую помощь, не выезжая из своего населенного пункта", - подытожила Касенова.

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# Заводоуковский округ , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект , ФАП

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