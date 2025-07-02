  • 2 июля 20252.07.2025среда
  • В Тюмени 26..28 С 5 м/с ветер юго-восточный

3 июля - события дня

Общество, 17:54 02 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в административном корпусе ТюмГУ (ул. Володарского, 6) начнется семинар-совещание председателей советов судей судов и субъектов УФО "Социальная направленность российского правосудия: проблемы теории и практики". 18+

В Тюмени в 10 часов у Никольского моста в районе платной парковки состоится брифинг, посвященный введению с 28 июля ограничений для движения мототранспорта на дорогах центральной части города. 16+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, областной Дом журналистов) начнется пресс-конференция

на тему: "Травматизм и безопасность на воде в летний период". 14+

В Тюмени в 16 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется презентация художественного альбома "О войне и Победе". 6+

В Ялуторовске в 10 часов на производственной площадке "Поревит" (ул. Ишимская, 149) начнется технологический день "Будущее газобетона: инновационные решения, опыт применения и экономические выгоды". 18+

Интересное в этот день:

1608 — французским исследователем де Шампленом основан канадский город Квебек.

1773 — близ села Кайнарджа, произошло одно из сражений Русско-турецкой войны.

1835 — заложено главное здание Пулковской обсерватории на Пулковской горе.

1886 — Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/ч.

1928 — в продаже появились первые телевизоры.

1936 — постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.

1941 — радиообращение Сталина к советскому народу.

1944 — в ходе операции "Багратион" войсками РККА от фашистских захватчиков освобождён город Минск.

1958 — начались ходовые испытания первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол".

1991 — Верховный Совет РСФСР принял законы о преобразовании Адыгейской, Карачаево-Черкесской, Горно-Алтайской и Хакасской автономных областей в республики в составе РСФСР.

1996 — Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.

2006 — астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 02.07.2025Ирина Широкова: участники "Боевого кадрового резерва" получат максимум знаний от образовательной программы
17:54 02.07.20253 июля - события дня
17:32 02.07.2025Во дворах Восточного округа Тюмени обновляют игровое оборудование
17:21 02.07.2025Для детей участников СВО организовали парусную практику

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора