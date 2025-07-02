3 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в административном корпусе ТюмГУ (ул. Володарского, 6) начнется семинар-совещание председателей советов судей судов и субъектов УФО "Социальная направленность российского правосудия: проблемы теории и практики". 18+

В Тюмени в 10 часов у Никольского моста в районе платной парковки состоится брифинг, посвященный введению с 28 июля ограничений для движения мототранспорта на дорогах центральной части города. 16+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, областной Дом журналистов) начнется пресс-конференция

на тему: "Травматизм и безопасность на воде в летний период". 14+

В Тюмени в 16 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется презентация художественного альбома "О войне и Победе". 6+

В Ялуторовске в 10 часов на производственной площадке "Поревит" (ул. Ишимская, 149) начнется технологический день "Будущее газобетона: инновационные решения, опыт применения и экономические выгоды". 18+

Интересное в этот день:

1608 — французским исследователем де Шампленом основан канадский город Квебек.

1773 — близ села Кайнарджа, произошло одно из сражений Русско-турецкой войны.

1835 — заложено главное здание Пулковской обсерватории на Пулковской горе.

1886 — Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/ч.

1928 — в продаже появились первые телевизоры.

1936 — постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.

1941 — радиообращение Сталина к советскому народу.

1944 — в ходе операции "Багратион" войсками РККА от фашистских захватчиков освобождён город Минск.

1958 — начались ходовые испытания первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол".

1991 — Верховный Совет РСФСР принял законы о преобразовании Адыгейской, Карачаево-Черкесской, Горно-Алтайской и Хакасской автономных областей в республики в составе РСФСР.

1996 — Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.

2006 — астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.